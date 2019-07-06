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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.07.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

El Kabir, Çaykur Rizespor'da!

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El Kabir, Çaykur Rizespor'da!

Çaykur Rizespor, bonservisi elinde olan El Kabir ile anlaştı.

Çayeli İlçe Gençlik Parkı'nda açık alanda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve El Kabir katıldı. Kartal ve El Kabir'i taraftarlar alkış ve tezahüratlarla karşıladı. 

İmza töreninde konuşan Kartal, transfer çalışmalarının devam ettiğini, El Kabir'i 1 1 yıllığına kadrolarına kattıklarını belirtti. 

Bu birlik ve beraberliği sürdürüp, Rize'yi birleştirerek tek bayrak altında olacaklarını aktaran Kartal, "Başarı hepimizin. Birlikte başaracağız. Birlik ve beraberliği bozmadan başarı için herkes elini taşın altına koyacak." dedi. 

Önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydeden Kartal, "El Kabir artık Çaykur Rizesporlu. Yaşamında en başarılı olduğu, mutlu olduğu dönem burada olacak. Bundan son derece eminim. Rize'yi hiç unutmayacak. Buradaki birlik ve beraberliği unutmayarak sadece spor düşünecek. Sporu ile de örnek olacak." şeklinde konuştu. 

Hiçbir futbolcuyu zorla Rize'de tutmayacaklarını vurgulayan Kartal, "Gitmek isteyen her futbolcunun önünü açacağız. Bundan önceki oynadığı kulüplerde El Kabir'in önünün açılmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

El Kabir'in sözleşmesinin Rize'yi severse devam edeceğini belirten Kartal, "Sevmezse kendisi bilir. Kağıt üzerinde sözleşme önemli değil. Önemli olan bizimle devam etmesi. Anlaşmamız 1 1 yılllık." diye konuştu. 

Mostapha El Kabir ise şunları kaydetti: 

"Burada olduğum için çok memnunum. Bu karşılama beni mutlu etti. Eski hocamla çalışacağım için mutluyum. Bir an önce sezonun başlamasını bekliyorum. Kamp benim için önemli. Amacım iyi şekilde sezona hazırlanmak." 

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El Kabir, Çaykur Rizesporda

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