El Kabir, Antalya'yı terketti!
Antalyaspor'da kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren El Kabir hakkında flaş gelişme yaşandı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun kadro planlamasında yer almayan El Kabir Antalya'yı terk etti.
Hamzaoğlu dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadro dışı kalan El Kabir'in durumuyla ilgili olarak 'El Kabir konusunda herhangi bir gelişme yok. El Kabir hakkında olumlu bir şey düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
El Kabir geçtiğimiz haftalarda fazla kilosuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Bu sezon Antalyaspor formasını 11 maçta giyen 29 yaşındaki Faslı santrfor 2 gol, 1 asist kaydetti. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle