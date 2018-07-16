El Kabir Ankaragücü'nde
Transfer çalışmalarını yürüten MKE Ankaragücü, bugün Beştepe Tesisleri’nde yapılan son görüşmelerin ardından Antalyaspor’un başarılı oyuncusu Mustafa El Kabir’i renklerine bağladı
MKE Ankaragücü Kulübü, son olarak Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu El Kabir'i kadrosuna kattı. Kulüp binasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya kalan başarılı futbolcu, görüşmenin ardından kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.
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