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el-Halifi, İsviçre’de savcıya ifade verdi

Dünya Kupası yayın haklarını alan beIN Sports Yönetim Kurulu Başkanı ve Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi, yayın haklarını kazanma sürecinde rüşvet verdiği iddiasıyla ifade verdi.

AA
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İSVİÇRE Federal Savcılığı Sözcüsü Andre Marty, basına yaptığı açıklamada, görüşmenin uzun sürdüğü, bugün bir karar alınmasının beklenmediği ve soruşturmanın uzun bir süre devam edebileceğini belirtti.
El-Halifi’nin, İsviçre’nin başkenti Bern’de yapılan görüşmenin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarını atlatarak içeri girdiği bildirildi.
El-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke hakkında FIFA Dünya Kupası yayın haklarını kazanma sürecine rüşvet karıştırmak iddiasıyla 12 Ekim’de soruşturma açılmıştı.

Nasır el-HalifiPSGbeiNSport
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