el-Halifi, İsviçre’de savcıya ifade verdi

İSVİÇRE Federal Savcılığı Sözcüsü Andre Marty, basına yaptığı açıklamada, görüşmenin uzun sürdüğü, bugün bir karar alınmasının beklenmediği ve soruşturmanın uzun bir süre devam edebileceğini belirtti.
El-Halifi’nin, İsviçre’nin başkenti Bern’de yapılan görüşmenin ardından dışarıda bekleyen basın mensuplarını atlatarak içeri girdiği bildirildi.
El-Halifi ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke hakkında FIFA Dünya Kupası yayın haklarını kazanma sürecine rüşvet karıştırmak iddiasıyla 12 Ekim’de soruşturma açılmıştı.