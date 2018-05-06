El Clasico'ya 8,00 oran!
Barcelona, La Liga'yı şampiyon olarak tamamladı. Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. İspanya'da nefesler tutuldu, herkes El Clasico'yu bekliyor. İşte detaylar...
- 238. El Clasico nefesleri kesecek!
- Bundan önceki 237 El Clasico'da Real Madrid'in 95-93 üstünlüğü bulunuyor. (49 beraberlik)
- Barcelona bugün kazanırsa, La Liga'da ev sahibi olduğu El Clasico'larda 50. galibiyetine imza atmış olacak.
- Gol sayılarında da Real Madrid üstünlüğü bulunuyor. Eğer Real Madrid bugün 1 gol atarsa, El Clasico tarihinde 400. golüne ulaşmış olacak. (399-387)
- Nou Camp'ta oynanan son 4 El Clasico'da golü olmayan Lionel Messi, 25 golle El Clasico tarihinin en golcü oyuncusu.
- Cristiano Ronaldo'nun ise El Clasico maçlarında 17 golü bulunuyor.
- Nou Camp'ta oynanan son 3 resmi maçta Barcelona galibiyeti yok. (1 beraberlik)
- Deplasmandaki son 6 resmi maçını kazanan Real Madrid, bu 6 maçın 4'ünde kalesinde gol gördü, 6 maçın tamamı 2.5 ÜST bitti.
- Son 26 El Clasico'nun 23'ünde karşılıklı goller izledik.
- Barcelona, son 3 El Clasico galibiyetini, yazın oynadıkları hazırlık maçı da dahil, 3 gol atarak elde etmişti.
- "3-1 Barcelona" kazanır hem MBS1 olarak oynanabiliyor, hem de 8,00 oranı var! Kuponunuza ekleyin!
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