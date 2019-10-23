El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu!
İspanya'da çıkan olaylar nedeniyle ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi açıklandı.
Spor Arena Dış Haber | Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico, 18 Aralık tarihinde oynanacak.
İspanya Futbol Federasyonu'ndna yapılan açıklamada iki takımın da ortak tarihte anlaştığı belirtildi.
26 Ekim'de oynanması planlanan maç, Barcelona şehrinde çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti.
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