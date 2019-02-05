El Clasico öncesi Barcelona'da Messi depremi!
Diario AS, Barcelona taraftarını üzecek haberi paylaştı...
Geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da oynanan ve 2-2 biten Valencia maçında sakatlanan Lionel Messi'nin, Real Madrid ile oynanacak Kral Kupası maçı öncesi durumu belirsizliğini koruyor.
Dün bir dizi testten geçen Arjantinli'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı söyleniyordu ama korkulan olmadı ve El Clasico'yu kaçırsa bile önümüzdeki haftaya kadar hazır olabileceği vurgulandı.
Diario AS, Messi'nin yokluğuna rağmen Ousmane Dembele'nin iyileştiğini ve Ernesto Valverde'nin Fransız genç yetenekten faydalanabileceğini yazdı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle