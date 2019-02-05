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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

El Clasico ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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El Clasico ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan El Clasico, dünyanın dört bir yanından birçok futbolseveri ekran başına toplayacak. Sakatlığı dolayısıyla oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyan Lionel Messi'nin yerine ise Dembele, Valverde'nin El Clasico'daki tercihi olacak. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, saatler kala El Clasico hakkında bazı bilgiler

Dünyanın en büyük futbol müsabakaları listesinde zirvede konumlanan Barcelona Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Dünya genelinde El Clasico olarak bilinen Barcelona Real Madrid maçı, bu yıl da birbirinden ünlü yıldızı futbolseverlerle buluşturacak. Peki, El Clasico olarak da nitelendirilen Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI (EL CLASİCO) NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası'nda erken final niteliği taşıyan Barcelona Real Madrid maçı, 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Aralarında oynadıkları son 10 maçta Barcelona'nın 5, Real Madrid'in ise 3 galibiyeti bulunurken, 2 mücadele ise berabere tamamlandı. 

Tarihlerindeki 199. karşılaşmalarına çıkacak olan Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabette, Madrid ekibi toplam galibiyet sayısında 81-77 üstünlüğünü koruyor. 

 

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