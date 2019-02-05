El Clasico ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan El Clasico, dünyanın dört bir yanından birçok futbolseveri ekran başına toplayacak. Sakatlığı dolayısıyla oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyan Lionel Messi'nin yerine ise Dembele, Valverde'nin El Clasico'daki tercihi olacak. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, saatler kala El Clasico hakkında bazı bilgiler
Dünyanın en büyük futbol müsabakaları listesinde zirvede konumlanan Barcelona Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Dünya genelinde El Clasico olarak bilinen Barcelona Real Madrid maçı, bu yıl da birbirinden ünlü yıldızı futbolseverlerle buluşturacak. Peki, El Clasico olarak da nitelendirilen Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI (EL CLASİCO) NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası'nda erken final niteliği taşıyan Barcelona Real Madrid maçı, 6 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Aralarında oynadıkları son 10 maçta Barcelona'nın 5, Real Madrid'in ise 3 galibiyeti bulunurken, 2 mücadele ise berabere tamamlandı.
Tarihlerindeki 199. karşılaşmalarına çıkacak olan Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabette, Madrid ekibi toplam galibiyet sayısında 81-77 üstünlüğünü koruyor.
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