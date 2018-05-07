El Clasico ile Türk derbisi arasındaki 7 fark

1- Bizimki gerçek derbi

2- Seyirci daha ateşli

3- El Clasico’da futbol daha kaliteli

4- El Clasico futbolcuları çok fit

5- Ruh olarak bizim derbi daha heyecanlı

6- El Clasico bileti daha pahalı

7- El Clasico’nun yabancı izleyicisi daha çok

ERTUĞRUL ÖZKÖK - F.BAHÇELİ GAZETECİ GÖZÜYLE

Bir: Fenerbahçe’nin stadındaki derbi atmosferi kesinlikle El Clasico’ya üç basar.

İki: Futbolcular çok ruhsuzdu. Karşılaşma sonu yapılan kutlamaya takımın yarısı zorla çıktı.

Üç: Zafer turunda koşmayıp ruhsuz şekilde yürüdüler.

Dört: Fakat maçın kalitesi de bizim derbiye üç basar.

ERDEM TİMUR - SPONSOR GÖZÜYLE

MESSİ VE RONALDO BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

- Bir: Ruh olarak, özellikle taraftarın ruhu olarak ikisi çok farklı. Tribünde taraftar olarak sayı azdı. Gereğinden fazla orada bulunmak için gelen seyirci vardı ve profesyonel bir ruh hâkimdi.

- İki: Bu yıl 1932 yılından beri ilk defa namağlup şampiyon olmuş bir Barcelona vardı sahada. Ama buna karşılık sanki sıradan bir Anadolu maçı sakinliğinde karşılaşma seyrettik.

- Üç: Tabii ki, futbolda bütçe yükseldikçe futbolun seviyesi ve kalitesi de yükseliyor. Ama buna rağmen, ruh olarak bizdeki derbilerden yukarı seviyede değildi. Hatta bizdeki iki derbi etik olarak bunlardan daha etik oynanmıştır diyebilirim.

- Dört: Ronaldo ve Messi gibi gol sayıları 1000’e ulaşmış iki futbolcu izliyorsunuz ama dün geceki ruhsuzlukları beni şaşırttı.

- Beş: Bizim açımızdan önemli olan, bu yıl sponsoru olduğumuz iki takım, Barcelona ve G.Saray şampiyonluğa oynuyor. Bu çok sevindirici.

FARUK SÜREN - KULÜP BAŞKANI GÖZÜYLE

BİLİNÇLİ BİR SEYİRCİ HAREKETİ İZLİYOR

Seyirci bakımından çok bilinçli bir seyirci gördük. Bu kadar büyük bir rekabete rağmen taraftarın hiçbir aşırı tepkisi yok. Aslında çok proaktif bir seyirci. Her hareketi değerlendiriyor, tepkisini gösteriyor. Ancak aşırı bir tepki yok. Çok güzel maç oldu. 2-2 de bitti.

ÖZLEM GÜRSES - KADIN GÖZÜYLE

GÜVENLİ VE SAKİN BİR DERBİ İZLEDİK

Üçüncü defa El Clasico izliyorum, her defasında aynı duyguyu yaşıyorum. Müthiş bir seyirci farkı var. Fatih Altaylı söyleyince düşündüm, acaba bunun bilet fiyatlarının yüksekliği ile ilgisi var mı diye. Ancak para biriktirip gelmiş çok sayıda orta sınıf mensubu insan da gördüm. Ayrıca bira servisi de var, içkinizi de içebiliyorsunuz. İkincisi oyuncuların fizik yapısı mükemmel. Üçüncüsü duygu bakımından ise oyuncuları biraz ruhsuz gibi gördüm. Dördüncüsü kadın olarak, hiçbir endişe duygusu hissetmeden çok sakin ve güvenli bir maç seyrettim.

GÜNERİ CIVAOĞLU - SİYASİ GAZETECİ GÖZÜYLE

İKİ DERBİ ARASINDA BÜYÜK UÇURUM VAR

- En önemli gözlemim şu.

- Bir: Derbi sırasında birkaç itiş kakış oldu ama derbiden sonra futbolcular birbirlerine sarılıp öpüştüler.

- İki: Tribünlerle ilişkinin öyle çok hareketli olmayıp, normal ölçülerde olmasıydı.

- Üç: Sahaya hiçbir şekilde yabancı madde atılmadı.

- Dört: İki takımın teknik direktörleri arasındaki ilişkinin çok sakin ve medeni oluşuydu.

- Beş: Futbolcuları olağanüstü fit gördüm. Yani milenyum kuşağının futbolcularıydı hepsi. Her biri Ascot yarışını kazanacak hızdaydı.

- Altı: Futbolcular müthiş bir istek ve arzuyla oynuyordu, tribünleri neredeyse hiç duymuyormuş havasındaydı.

- Yedi: Messi’yi biraz hırçın buldum. O hırçınlığı takımına bir gole mal oldu.

FATİH ALTAYLI - G.SARAYLI GAZETECİ GÖZÜYLE

BİLET 4 BİN EURO SEYİRCİ DAHA SAKİN

- Bir: Buna derbi denmez. İki şehrin takımı arasında değildi. Bu iki büyük ve kaliteli takım arasındaki bir maçtı ve Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki derbiyle karşılaştırmak yanlıştır.

- İki: İzleyicilerin yarısına yakını yabancıydı. Yani burada saha avantajı diye bir şey yoktu.

- Üç: Şampiyon bir takımın sahası gibi bir hal yoktu. Para çoğaldıkça atmosfer azalır sporda. Biletler 4-5 bin Euro olunca, haliyle bizdeki atmosfer olmuyor, daha sakin bir seyirci oluşuyor. Statlarda asıl havayı yaratan zengin olmayan kesimdir.

- Dört: Futbolcularda da doymuş bir hava vardı. Paranın düzeyi tabii ki futbolcuları da etkiliyor.