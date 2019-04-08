Ekuban'dan Trabzonspor'a olumlu yanıt
Trabzonspor yönetimi takımda kalmasını istedikleri Ekuban’dan da olumlu yanıt aldı. Bordo mavililer 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak.
Karadeniz ekibinin sezon başında İngiltere Championship ekibi Leeds United’dan kiraladığı Caleb Ekuban, Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan ve ilk kez Gana Milli Takımı’na çağrılan 24 yaşındaki forvet, hem saha içi hem de saha dışındaki hareketleri ile Trabzonlu taraftarların gönlünü kazandı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi de, Ekuban’ın bonservisinin alınması için çalışmalara başladı.
Bonservisi belli
1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan golcü oyuncu ile Antalya maçı öncesinde masaya oturan Bordo-Mavili yönetim, Ekuban’dan olumlu yanıt aldı.
Karadeniz ekibi, sezon sonuna doğru genç oyuncunun bonservisini almak için Ada ekibiyle resmi görüşmelere başlayacak.
Satın alma opsiyonunun Fırtına’da bulunması nedeniyle transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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