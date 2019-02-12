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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.02.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

"Artık Onazi'ymiş gibi yapıyorum"

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"Artık Onazi'ymiş gibi yapıyorum"

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Caleb Ekuban, ligi ve kupayı en iyi noktada tamamlamak istediklerini belirterek, "Futbolcular olarak bunun bilincindeyiz ve hedefimiz belli" dedi.

Trabzonspor’un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Topla ilgilenmeye elleriyle başladığını belirten Ekuban, "Zira en sevdiğim spor dalı basketboldu. Sonra küçük kardeşim futbola merak sardı ancak tek gidemeyecek kadar çekingendi. Ben de ağabey olarak üzerime düşeni yaptım ve kardeşimin yanında yer aldım. Onunla birlikte antrenmanlara katıldım. Bu şekilde futbol hayatım başlamış oldu. Sonuçta kardeşime bu katkısından dolayı müteşekkirim. O olmasaydı bugün bulunduğum noktada olamazdım" diye konuştu.

"GELİRKEN BÜYÜK VE İYİ OYUNCULARDAN KURULU BİR TAKIMA TRANSFER OLACAĞIMI ANLAMIŞTIM"

Trabzonspor’dan teklif aldığında büyük bir kulübe ve iyi oyunculardan kurulu bir takıma transfer olacağını anladığını kaydeden Ekuban, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Takımın forvet oyuncuları Rodallega ve Burak’tı. İkisi de çok iyi futbolcu. Buraya futbolcu arkadaşlarımdan yeni şeyler öğrenip takıma katkı sağlamak için geldim. Hep bunun mücadelesini verdim ve vermeye devam ediyorum. Türkiye’ye geldikten sonra beni en çok ligin kalitesi şaşırttı. İngiltere’ye benzeyeceğini tahmin ediyordum ama hem teknik hem taktik hem de mücadelenin beklediğimden daha üst düzeyde olduğunu gördüm. Futbolcuların bu ligde yer alabilmesi için birçok açıdan iyi ve kendilerini hazır tutmaları gerekiyor."

"LİGİ VE KUPAYI EN İYİ NOKTADA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımlarının olduğunu ifade eden Ekuban, şu şekilde konuştu:

"Sezon içinde bazı talihsiz sakatlıklar oldu. Ancak bunlar futbolun içinde var. Sakatlanan arkadaşlarımızın yerini alan oyuncular da çok kaliteli. Sahaya çıkan, o formayı giyen herkes hocamızın ne istediğini, sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu nedenle şanslıyız. Bizim takımımızın ismi Trabzonspor. Bu nedenle katıldığı her organizasyonda en iyisini hedefler. Ligi ve kupayı en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. Futbolcular olarak bunun bilincindeyiz ve hedefimiz belli.

"KULÜBÜM BENDEN MEMNUNSA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Kişisel olarak en büyük hedefinin maksimum seviyede takımına katkı vermek olduğunu söyleyen ve kulüpteki geleceğiyle ilgili konuşan Ekuban, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Kendi performansımı an itibarıyla yüzde 60’Iarda görüyorum. Çünkü yavaş yavaş alışıyorum. Kafamda atacağım gollerle ilgili bir sayı yok. Sadece çok çalışıyorum. Lig bitince kontrat konusu gündeme gelecek. Sezon ortasında böyle konuları asla düşünmem. Çünkü futbol oynuyoruz ve futbol bir bilinmezler oyunu. Her gün farklı bir gelişme yaşanabilir. Bundan dolayı işime konsantre olmuş durumdayım. Sezon sonu olduğunda Trabzonspor Kulübü beni görüşmek için çağırırsa çok mutlu olurum. Çünkü Trabzon’da çok mutluyum ve bu takımda olmak çok iyi hissettiriyor. Kulübüm benden memnunsa devam etmek isterim. Yine vurgulamam gerekirse benim önceliğim her zaman çok çalışmak ve işimi düzgün yapabilmek."

"ÜNAL HOCANIN YÜZÜNE BAKTIĞINIZDA SİZE SAMİMİYETİNİ AKTARABİLİYOR"

Ekuban, teknik direktör Ünal Karaman ve takımdaki arkadaşlıkla ilgili olarak ise, "Hocamızın en beğendiğim özelliği tutkusu. Bence onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik bu. Onun yüzüne baktığınızda size samimiyetini ve tutkusunu aktarabiliyor. Farklı diller konuşsanız da bunu anlayabiliyorsunuz. Takımdaki arkadaşlık da gerçekten mükemmel. Herkes birbirini anlamaya ve yardım etmeye gayret ediyor. Yaptığımız işten birlikte zevk almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"KOLBASTI VE TARAFTARIMIZ HARİKA"

Trabzonspor’da kazanılan maçların ardından oynanan kolbastı ve taraftarlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ekuban, "Kolbastının gerçekten harika olduğunu söylemeliyim. Hatta tüm bunları arkadaşlarımın görmesi için sosyal medya hesaplarımdan paylaşımlar yaptım. O anlarda şehrin ve takımın nasıl bütünleştiğine tanık oluyorsunuz. Umarım bu dansı her maç sonrası yaparız ve taraftarlarımızla birlikte bütünleşiriz. Taraftarlarımız gerçekten harika. Bizi müthiş bir şekilde destekliyorlar. Hatta örnek vermem gerekirse; Başakşehir maçında geride olmamıza ve maçın sonları gelmesine rağmen desteklerini kesmediler. Hep arkamızda durdular. Bu durum takımlarını ne kadar sevdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca harika koreografilere imza atılıyor. Gerçekten çok etkileyici. Özellikle Fenerbahçe maçında şaşkına döndüm. Büyüleyiciydi. Biz hafta içi antrenman yaparken taraftarlarımız da bunlar için çalışıyor, Bu da şehir ve takımın nasıl bir bütün olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR BENİ GENELDE ONAZİ İLE KARIŞTIRIYOR, BEN DE ONAZİ GİBİ DAVRANDIM"

Taraftarlar tarafından genelde Onazi ile karıştırıldığını belirten ve Trabzon’da başından geçen ilginç bir olayı da anlatan Ekuban, "Bir salı günüydü. Trabzon’da bankaya gittiğimde Trabzonspor formasının üstüne ceket giyen birisini gördüm. Onu görünce çok şaşırmıştım ve o gün maçımızın olup olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü İtalya’da insanlar formayı sadece maç günleri giyerler. Ertesi gün bankaya gittiğimde aynı kişinin bu kez farklı bir formamızı giydiğini gördüm. İnsanların takımlarına karşı aşkı tarif edilebilir bir şey değil. Ayrıca Trabzon’da sıkça yaşadığım bir durum daha var. Taraftarlarımız beni genelde Onazi ile karıştırıyor. İlk zamanlar Onazi olmadığımı anlatıyordum ama sonraları hiç bozmadan Onazi gibi davranmaya devam ettim" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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