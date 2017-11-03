Tudor'un sahaya sürdüğü kadro açık konuşmak gerekirse herkesi şoke etti.

Tudor, derbiden sonra bir maça daha 3'lü defans kurgusu ile çıktı.

Artık bu taktiksel planın eksisi de artısı da Tudor'a yazacak!

İlk 8 haftada Herkesin alkışladığı Galatasaray takımını lider olmasına karşın, taktiksel dizilişini, kadroyu bozan Tudor yoğun eleştiri almıştı.

Galatasaray bugün puan kaybederse Tudor'a karşı tribünde ve yönetimde olan muhalif sayısı çarpı 2 olur.

Bu maç sürdüğü kadro nedeniyle Tudor için 2 kat daha değerli hale geldi.

Galatasaray'ın kaderini arkada olan üçlü ve önde oynayan ikili tayin edecek.

Maicon- Serdar- Denayer üçlüsünün uyumu ve önde ilk kez oynayacak olan Gomis- Eren ikilisinin performansı Galatasaray'ın bu maçtaki kaderini tayin edecek.

Eğer önde ve arkada yaşanan sürprizler sorun yaşamazsa hem Galatasaray rahat bir maç çıkarır hem de Tudor'un kredisini kat be kat artı yazar.

Gomis Eren ikilisinin hava toplarında etkili olacağı kesin...

Belhanda bu ikiliye yeteri kadar destek verirse iki santrforda iyi bir maç çıkarabilir.

Kısaca onların kaderi birazda Belhanda'ya bağlı.

Tudor'un, Selçuk'u oynatmamasını saygıyla karşılışıyorum.

Ve doğru buluyorum. Çünkü Selçuk, Trabzon'da kötü bir maç çıkardı ve ayağına kadar gelen fırsatı kullanamadı.

Şimdi durum böyle iken Selçuk'u hiç barışık olmadığı taraftarının önünde 11'de sahaya sürmek, ateşten gömleği giymeye benzerdi