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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.06.2018 - 20:56, Son Güncelleme:

Eksik Milliler beraberliği son dakikada buldu

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Eksik Milliler beraberliği son dakikada buldu

Türkiye ile Tunus hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadele Çağlar Söğüncü'nün son dakikada attığı golle 2-2 berabere bitti.

Stade de Geneve Stadı'nda Milli Takımımız, Tunus ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Tunus'un 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk tehlikeli atak Millilerden geldi. 5. dakikada kaleyi yoklayan oyuncu Cenk Tosun oldu. Ancak top ağlarla buluşmadı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Saifeddine Khaoui, takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat gol ile sonuçlandıramadı. 20. dakikada Okay Yokuslu ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı ve auta çıktı. 29. dakikada Tunuslu futbolcu Ferjani Sassi'nin sert şutu çerçeveyi bulmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya iki takımda hızlı başladı! Tunus takımı sağ kanattan hızlı geldi. Meriah sağ kanatta tehlikeli bölgede yerde kaldı. Tunuslu futbolcu faul beklerken, maçın hakemi San devam kararı verdi. Ardından Millilerimizin atağı gelişti. Sol kanattan yapılan ortayı Tunus savunması önledi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Milli Takımımız penaltı kazandı. Topun başına geçen Cenk Tosun, golü attı ve takımımızı 1-0 öne geçirdi. Bu golden hemen sonra Tunus'un golü geldi. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Badri'nin attığı gol durumu 1-1'e getirdi. Maçın 59. dakikasında Cenk Tosun, tribünlerden kendisine karşı söylenen bir söze çok sinirlendi. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı! Karşılaşmanın hakemi Cenk Tosun'a kırmızı kart gösterdi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Tunus, eksik Milliler karşısında öne geçti. Tunus'un kaptanı Sassi, ceza sahası dışından yaptığı zayıf vuruş kaleci Serkan'ın hatasıyla ağlarla buluştu. Karşılaşmanın son dakikasında Milliler Çağlar'ın golü ile eşitliği yakaladı.

Bu golden sonra taraftarlar sahaya girdi. Bu olayla karşılaşma sona erdi. Maç 2-2 eşitlikle bitti. 

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