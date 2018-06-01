Eksik Milliler beraberliği son dakikada buldu
Türkiye ile Tunus hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadele Çağlar Söğüncü'nün son dakikada attığı golle 2-2 berabere bitti.
Stade de Geneve Stadı'nda Milli Takımımız, Tunus ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Tunus'un 2-2 eşitlikle sona erdi.
İlk tehlikeli atak Millilerden geldi. 5. dakikada kaleyi yoklayan oyuncu Cenk Tosun oldu. Ancak top ağlarla buluşmadı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Saifeddine Khaoui, takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat gol ile sonuçlandıramadı. 20. dakikada Okay Yokuslu ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı ve auta çıktı. 29. dakikada Tunuslu futbolcu Ferjani Sassi'nin sert şutu çerçeveyi bulmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıya iki takımda hızlı başladı! Tunus takımı sağ kanattan hızlı geldi. Meriah sağ kanatta tehlikeli bölgede yerde kaldı. Tunuslu futbolcu faul beklerken, maçın hakemi San devam kararı verdi. Ardından Millilerimizin atağı gelişti. Sol kanattan yapılan ortayı Tunus savunması önledi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Milli Takımımız penaltı kazandı. Topun başına geçen Cenk Tosun, golü attı ve takımımızı 1-0 öne geçirdi. Bu golden hemen sonra Tunus'un golü geldi. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Badri'nin attığı gol durumu 1-1'e getirdi. Maçın 59. dakikasında Cenk Tosun, tribünlerden kendisine karşı söylenen bir söze çok sinirlendi. Tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı! Karşılaşmanın hakemi Cenk Tosun'a kırmızı kart gösterdi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Tunus, eksik Milliler karşısında öne geçti. Tunus'un kaptanı Sassi, ceza sahası dışından yaptığı zayıf vuruş kaleci Serkan'ın hatasıyla ağlarla buluştu. Karşılaşmanın son dakikasında Milliler Çağlar'ın golü ile eşitliği yakaladı.
Bu golden sonra taraftarlar sahaya girdi. Bu olayla karşılaşma sona erdi. Maç 2-2 eşitlikle bitti.
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