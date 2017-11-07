Ekrem Memnun'dan açıklama! Hedef grup birincisi olmak...

Avrupa Şampiyonası elemeleri B Grubu'nda Estonya ve Polonya ile yapacağı maçlara hazırlanan ay-yıldızlı takımın teknik heyet ve oyuncuları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başantrenör Ekrem Memnun, Avrupa Şampiyonası'na çok önem verdiklerini dile getirerek, "Bu turnuva 2020 Tokyo Olimpiyatları için belirleyici olacak. Avrupa Şampiyonası'na katılmanın şartı, gruptan birinci çıkabilmek ya da en iyi 6 ikinci arasında yer alabilmek. Biz riske girmeden, grup birincisi olarak gitmek istiyoruz." dedi.

Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Estonya ve Polonya'nın yanı sıra Belarus ile mücadele edeceklerini hatırlatan Memnun, "Sert bir grupta olduğumuzu düşünüyoruz. Polonya ve Belarus, olimpiyat yıllarında en iyi oyuncularıyla bu turnuvaya geliyor. Şimdi çok önem vereceğimiz iki maç oynayacağız. Estonya genç ve mücadeleci bir takım. Polonya da iyi bir takım. Hazırlıklarımıza başladık, ilk maçımızı cumartesi günü oynayacağız. Takımda ufak tefek sakatlıklar var. Takımı en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı takımın genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Ekrem Memnun, "Atmosferimiz çok iyi, oldukça genç bir takımımız var. Milli takımda atmosfer çok iyi, o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanlı. Takımı çok konsantre gördüm. Her şey yolunda. Sadece ufak tefek sakatlıklarımız var, oyuncular çok yoğun bir maç temposundan geliyor. Herkesi maça hazırlayacağımızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Memnun, geride kalan Avrupa Şampiyonası'nı beşinci tamamladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz her turnuvaya madalya için gidiyoruz. Son şampiyonada 5. olduk. Maalesef madalyanın uzağında kaldık. Potansiyelimiz var ama değişim yavaş yavaş oluyor. Hedefimiz hep yukarılarda olmak. İlk hedefimiz de önümüzdeki iki maç. Ondan sonra çok önem verdiğimiz Dünya Şampiyonası var, orada büyük hayallerimiz var, büyük şeyler yapmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için daha çok zamanımız olacak. Bütün bir yaz çalışacağız. Kadın basketbolunu yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Yıllarca bu formaya destek verecek genç arkadaşları bu takımın içerisine katmaya çalışıyoruz."







