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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
15.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray Kulübü’ne ziyaret

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Ekrem İmamoğlu’ndan Galatasaray Kulübü’ne ziyaret

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştü.

Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda bir araya gelen Cengiz ve İmamoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmamoğlu, ”İstanbul’un dünya çapında markaları var. En öne çıkan markası nedir? deseniz 3 değerli kulüpten başlarız. Bu anlamda Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret etmiştik. Bugün de Galatasaray Kulübü’nü ziyaret ettik. Değerli başkanımız ve yöneticileriyle özellikle İstanbul kentinden beklentileri nedir diye konuştuk. 114 yıllık kulübün hem bugünü hem yarını açısından bu kentle bütünleşmesi, bu kentte spor kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra Galatasaray Kulübü’nün markalaşması konusunda bu kentin kulübümüze katacakları ve ortak neler üretebiliriz? konusunda fikirlerimizi paylaştık. kendilerinin de çok değerli fikirlerini aldık” dedi.

”BU ZİYARETLER SİYASİ ÇALIŞMALARIMIZIN EN RENKLİ TARAFI”

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bizim özellikle İstanbul’da sporun gelişiminin, toplumsal sporun herkesin her yaşta spor yapabilme imkanlarında bu değerli kulüplerimizi motive edici olarak görüyoruz. Bu motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak için sadece tesisleşme de yetmiyor. Bu işin başka paradigmaları var. Bunları paylaştık. Şimdiden çok değerli işler çıkacağını görüyorum. Bu şehrin sanal büyütülmeye yönelik bir takım kavramlar üretilmesine ihtiyacı yok. Zaten mevcutta çok değerli kulüpleri var. Galatasaray’a tüm spor alanlarında yaptığı mücadelede başarılar diliyorum. Önümüzdeki yerel seçimden sonra spor kulüplerinin de bu kentin değerli bir parçası olduğunun hissedildiği günleri yaşamayı istiyorum. Bu ziyaretler siyasi çalışmalarımızın en renkli tarafı. Çünkü işin içine renkler giriyor."

MUSTAFA CENGİZ: "HUZUR İÇİNDE VE DOSTÇA BİR YARIŞ DİLİYORUZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise, ”Ben seçimlerin demokrasi içinde barışçıl ve kardeşçe geçmesini diliyorum. Sayın başkanımıza candan başarılar diliyorum. Sportif anlamda tabi. Biz işin siyaset boyutunda asla olamayız. Sayın başkanla sportif anlamda düşüncelerimizi paylaştık. Özellikle büyük kentlerde özellikle İstanbul’da spor kulüplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin doğrudan ve daha çok katkı vermesini, temsil oranında diliyoruz. Biz sadece bir futbol kulübü değiliz. Aynı zamanda 1650 sporcusu olan bir spor kulübüyüz. Huzur içinde ve dostça bir yarış diliyoruz” diye konuştu.

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