Ekpe Udoh isyan etti
Türkiye’nin de yer aldığı FIBA Basketbol Dünya Kupası’nda yer alan ülkelerden Nijerya, ödenek yokluğu nedeniyle Çin’deki organizasyona katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.
Turnuvanın başlamasına 2 haftadan az kala, aralarında eski Fenerbahçeli Ekpe Udoh’un da bulunduğu oyuncular, Spor Bakanlığı’nın söz verilen ücretleri ödemediğini beyan etti.
Ekpe’nin yanı sıra Stan Okoye, Ike Iroegbu ve Gabe Vincent sosyal medyadan yaptıkları açıklamada “Dünya Kupası’nda ülkemiz Nijerya’yı temsil etmek bizim için büyük onur. Bununla beraber Dünya Kupası’na hazırlık sürecinde antrenman, yeme-içme, seyahat ve ekipman masrafları için Spor Bakanlığı bir ödeme yapmadı. Tüm ödemeleri kendimiz yapmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.
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