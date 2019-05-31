Ekpe Udoh İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh, Türkiye'ye geldi.
Spor Arena | Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonu olduğu 2016-2017 sezonuna damga vuran Ekpe Udoh, İstanbul'a geldi.
Yıldız oyuncu NBA'de sezonun bitimiyle bitimiyle birlikte soluğu tatil için Türkiye'de aldı. Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip eden Udoh, sarı lacivertli taraftarları da heyecanlandırmış oldu.
Udoh, Fenerbahçe Beko'nun yarın oynacağı TOFAŞ karşılaşmasını izlemek için Ülker Arena'da olacak.
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