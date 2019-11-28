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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.11.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Ekpe Udoh, Euroleague’de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildi

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Fenerbahçe Beko eski oyuncusu Ekpe Udoh'un Euroleague'de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildiğini açıkladı

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve takımımızın bu süreçte elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan, aynı zamanda ekibimizin Euroleague şampiyonluğuna ulaştığı 2017 Final Four’unda MVP seçilen Ekpe Udoh, EuroLeague tarafından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

EuroLeague tarafından bu sezon başlatılan “All-Decade Nominee” içeriği kapsamında ismi açıklanan diğer oyuncu, Fenerbahçe Erkek Basketbol tarihinde önemli bir yere sahip olan oyunculardan Ekpe Udoh oldu.

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Bu listede daha önce, oyuncularımız Kostas Sloukas, Gigi Datome ve Nando De Colo da kendilerine yer bulmuştu.

Ekpe Udoh, Fenerbahçe formasıyla EuroLeague’de 58 maça çıktı. Yıldız pivot, bu maçlar sonunda 12.3 sayı, 6.5 ribaund, 2.2 blok ve 1.8 asist ortalamaları tutturdu. Ekpe, 2016-17 sezonunda EuroLeague’de en iyi beşe seçilirken, 2015-16’da da en iyi ikinci beşte kendisine yer buldu. Ekpe, EuroLeague finalleri tarihinin bir maçta en çok blok yapan oyuncu (5 blok) rekorunu da elinde bulunduruyor.

Ekpe Udoh, 2015-16 sezonunda takımımızın Real Madrid’e karşı oynadığı Play-off ikinci ve üçüncü maçlarındaki performansıyla en değerli oyuncu olmuştu. Ekpe, özellikle Madrid’deki Play-off 3. maçındaki 18 sayı, 12 ribaund, 8 blokluk performansıyla akıllara kazındı. Başarılı oyuncu, aynı zamanda 2016 Nisan ayının da EuroLeague MVP’siydi. Ekpe, 2016-17 sezonunda da EuroLeague genelinde dördüncü hafta maçları sonunda en değerli oyuncu oldu.

Nijeryalı pivot, 2016-17 sezonunda maç başına 7.8 ribaund ve 2.2 blok ortalamasıyla her iki alanda da EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip isimdi.

Ekpe, Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

“All-Decade Nominee” kapsamında EuroLeague tarafından toplamda 50 aday açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, EuroLeague’in son 10 yılına damga vuran 10 oyuncu belirlenecek. 

EuroLeague tarafından bugüne kadar açıklanan isimler arasında şu oyuncular yer alıyor: Kostas Sloukas, Gigi Datome, Nando De Colo, Ekpe Udoh, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith, Georgios Printezis, Victor Khryapa, Tornike Shengelia, Nick Calathes, Felipe Reyes, Sonny Weems, Jaycee Carroll, Tyrese Rice, Juan Carlos Navarro, Alexey Shved, Nenad Krstic, Will Clyburn, Luka Doncic, Paulius Jankunas, Bryant Dunston, Dimitris Diamantidis, Sergio Llull, Alex Tyus, Andrei Kirilenko.

Ekpe Udoh, Euroleague’de son 10 yılın en iyileri arasında gösterildi

 

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