Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Basketbol>Ekpe blokladı, Utah döndü!

Ekpe blokladı, Utah döndü!

Utah Jazz üçüncü periyodda 15 sayıya kadar geri düştüğü açılış maçında Denver Nuggets'a 106-96 yendi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Evinde oynayan Utah Jazz üçüncü çeyreğin sonu ile dördüncü çeyreğin başında 25-4'lük seri yakalarken Alec Burks bu dönemde 12 sayı attı.

EKPE'DEN 3 BLOK

Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaundla double double yaparken Derrick Favors 14 sayı, Ricky Rubio 10 asist, 9 sayı, kenardan gelen Alec Burks 16 sayı (2/2 üçlük) ile galibiyette rol oynadı. Ekpe Udoh 13 dakikada 2/2 serbest atış, 0/1 iki sayı isabetiyle 2 sayı attı, 2 ribaund, 3 blokla daha çok savunma katkısı yaptı.

Denver Nuggets'ta ise Will Barton 23 sayı (3/4 üçlük), Paul Millsap 19 sayı, 6 ribaundluk istatistik oluşturdu.(Basketfaul)

NBA
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL