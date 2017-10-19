Evinde oynayan Utah Jazz üçüncü çeyreğin sonu ile dördüncü çeyreğin başında 25-4'lük seri yakalarken Alec Burks bu dönemde 12 sayı attı.
EKPE'DEN 3 BLOK
Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaundla double double yaparken Derrick Favors 14 sayı, Ricky Rubio 10 asist, 9 sayı, kenardan gelen Alec Burks 16 sayı (2/2 üçlük) ile galibiyette rol oynadı. Ekpe Udoh 13 dakikada 2/2 serbest atış, 0/1 iki sayı isabetiyle 2 sayı attı, 2 ribaund, 3 blokla daha çok savunma katkısı yaptı.
Denver Nuggets'ta ise Will Barton 23 sayı (3/4 üçlük), Paul Millsap 19 sayı, 6 ribaundluk istatistik oluşturdu.(Basketfaul)