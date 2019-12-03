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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.12.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Balıkesirspor'da Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı!

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Balıkesirspor'da Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ali Tandoğan'ın görevi sona erdi.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tandoğan'ın dün oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Hatayspor karşılaşmasının ardından kulüp yönetimiyle bir araya geldiğini belirtti.

Tandoğan'ın gelecekle ilgili kaygılarını aktararak ayrılmak istediğini söylediğini aktaran Dağlı, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ifade etti.

Dağlı, Tandoğan'ın bir süredir şehrin ileri gelenlerinden, yöneticilerden beklentileri bulunduğunu, ancak bunların gerçekleşmediğini kaydederek, "Karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Yeni bir hoca arayışına başladık. Birkaç isimle görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

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Başkan Dağlı, hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına kadar kadar bir teknik direktörle anlaşacaklarını kaydederek, "Karagümrük maçına yeni teknik direktörümüz ile çıkmak istiyoruz." dedi.

Teknik direktör Ali Tandoğan da kulübün ekonomik açıdan zor durumda olduğunu, bazı alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldığını söyledi.
Kulüp yönetimiyle bir sorunu bulunmadığını vurgulayan Tandoğan, şöyle konuştu:

"Şehrin takıma sahip çıkmaması beni üzdü. Balıkesir'in ileri gelenlerinin takıma destek vermeden başarı beklemesi doğru değil. Bu takımın özellikle maddi desteğe ihtiyacı olduğu dönemde desteklenmemesi çok yanlış."

Balıkesirsporda Ali Tandoğanla yollar ayrıldı

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