Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor

Kurşunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Eskişehirspor karşılaşmasında sergiledikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirtti.

Oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren Kurşunlu, "Osmanlıspor; koşan, genç ve dirençli oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maça çıkacağız. Dersimize iyi çalıştık ve Osmanlıspor'u iyi analiz ettik. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak, ayrıca devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı kaptan Okan Alkan, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

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