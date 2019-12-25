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Futbol
AA
25.12.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor

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Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, maçı kazanıp sezonun ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.

Kurşunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Eskişehirspor karşılaşmasında sergiledikleri performanstan dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirtti.

Oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren Kurşunlu, "Osmanlıspor; koşan, genç ve dirençli oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maça çıkacağız. Dersimize iyi çalıştık ve Osmanlıspor'u iyi analiz ettik. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak, ayrıca devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı kaptan Okan Alkan, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor devreyi galibiyetle kapatmak istiyor

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