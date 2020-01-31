Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı | Transfer Haberleri

Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Futbola Shkendija'nın altyapısında başlayan Domgjoni, sonrasında ülkesinin KF Tirana, Kastrioti, Liria ve Laçi takımlarında oynadı.





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