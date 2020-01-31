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GeriFutbol Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı | Transfer Haberleri
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 19:08,Son Güncelleme:/

Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı | Transfer Haberleri

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Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoni'yi kadrosuna kattı | Transfer Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, Arnavutluk'un Laçi takımında forma giyen David Domgjoni'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklama göre, 22 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Domgjoni ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Shkendija'nın altyapısında başlayan Domgjoni, sonrasında ülkesinin KF Tirana, Kastrioti, Liria ve Laçi takımlarında oynadı.

Ekol Göz Menemenspor, Arnavut futbolcu Domgjoniyi kadrosuna kattı | Transfer Haberleri

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