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Futbol
22.12.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor

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Ekol Göz Menemenspor 2-1 Bursaspor

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Ekol Göz Menemenspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Uygar Bebek, Murat Temel

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Ali Keten, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan (Dk. 83 Muhammed Ali Doğan), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90 3 Diakite), Mehmet Boztepe (Dk. 66 Murat Elkatmış), Ali Özgün

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici (Dk. 57 Onur Atasayar), Shehu, Cüneyt Köz, Diarra, Burak Altıparmak (Dk. 86 Recep Aydın), Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Igor (Dk. 78 Ali Akman), Burak Kapacak, Seleznov

Goller: Dk. 36 Seleznov (Bursaspor), Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 75 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90 3 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 56 Özer Hurmacı (Bursaspor)

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