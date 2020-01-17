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Haber Giriş: 17.01.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor

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Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ikinci devre açılış maçında Giresunspor, deplasmanda Ekol Göz Memenenspor'u 3-0 mağlup etti.

Giresunspor'un ikinci golünü kaydeden Özgür Can Özcan oyuna girdiği dakika içinde gol attı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Murat Altan

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın, Trtovac, Ali Keten, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Murat Elkatmış), Olatunbosun (Dk. 64 Hüseyin Çolak), Ali Özgün (Dk. 72 Halil İbrahim Sönmez)

Giresunspor: Fachini, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Mehmet Taş), Foguinho (Dk. 61 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Landel, Rusescu (Dk. 84 Özgür Can Özcan), Del Valle

Goller: Dk. 9 ve 90 5 Del Valle, Dk. 84 Özgür Can Özcan (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Foguinho, Dk. 75 Landel (Giresunspor), Dk. 45 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor)

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Ekol Göz Menemenspor 0-3 Giresunspor

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