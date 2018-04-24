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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
24.04.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Ekmekçioğlu: "Söz konusu yangın eğer bizleri korkutmak için..."

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Ekmekçioğlu: "Söz konusu yangın eğer bizleri korkutmak için..."

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, kendilerine ait otobüsün yanmasına ilişkin "Söz konusu yangın eğer bizleri korkutmak için yapıldıysa bu sadece gülünç bir durumdur." dedi.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Nisan akşamı Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin önünde park halinde bulunan takım otobüsünde geçmişe dair anılarının bulunduğunu ve halen altyapıya hizmet verdiğini belirtti.

Otobüsün yanmasının kendilerini derinden üzdüğünü bildiren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Tek tesellimiz olayda can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Resmi makamlar tarafından incelemeler sürüyor. Sonuç itibarıyla eğer yangın bir kundaklamadan ötürü çıkmış olsa dahi bunun münferit bir suç olacağı kanaatindeyiz. Ancak şu bilinmelidir ki, söz konusu yangın eğer bizleri korkutmak için yapıldıysa bu sadece gülünç bir durumdur. Çünkü değil otobüsümüzü bizleri dahi yaksalar, ne vatanımıza ne de kulübümüze hizmet etmekten ve Büyük Altaylılığımızdan bir an bile olsa asla vazgeçmeyiz. Bizim davamızda inanmayanlara yer yok. Camiamızın hedefleri için sonuna kadar mücadelemiz sürecek."

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Ekmekçioğlu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşıp 7 yıldır ayrı kaldıkları 1. Lig'e döneceklerini aktararak, "Zihnen inanıp yüreğimizle mücadele ettikten sonra gerçekleştiremeyeceğimiz hedef yok. Sarf ettiğimiz tüm emekle, İzmir’in geçtiğimiz sezon bizler için yarattığı sinerji bu hafta da yolumuzu açtı. Şampiyonluk yarışımız yeni başlıyor. Kalan 2 maçı final havasında oynayacağız ancak öncelikle tamamen Pendik deplasmanına odaklanmalıyız. Yakaladığımız birlik-beraberlik atmosferi bir üst ligin garantisi olacak." ifadelerini kullandı.


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