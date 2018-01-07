Ekici'ye Kocaman uyarı! Çok önemlisin...

Sarı-Lacivertli sağlık heyeti Mehmet Ekici’nin üzerine titriyor. Tekrar sakatlanmaması için de ince elenip sık dokunuluyor. Kendisine verilen programı aynen uygulayan Mehmet Ekici’nin kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.

Başarılı futbolcunun 3-4 gün daha takımdan ayrı çalışma programı uygulayacağı kaydedildi. Şanssız sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici’yi Aykut Kocaman da yakın takibe almış durumda.

Oyuncusu ile bir görüşme yapan Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası, yeniden bir sakatlık yaşamaması için tam hazır olmadan kendisini sahaya sürmek istemediğini belirterek, “Senin bir daha sakatlık yaşamanı istemiyorum. İkinci yarıda zorlu maratonda sana çok ihtiyacımız olacak. Sahalara dönmek için acele etme, sağlık heyetinin programını harfiyen uygula. Senin tam olarak hazır dönmen önemli” uyarısında bulundu. (Habertürk)