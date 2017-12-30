« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ekici'nin yerine geliyor... Kiralık yıldız!

Ekici'nin yerine geliyor... Kiralık yıldız!

Fenerbahçe transfer dönemine şimdiden girdi. Sarı lacivertliler 6-8 numara oynayabilen 1.91 boyundaki orta saha oyuncusu Marko Grujic'in kiralanması için menajerlerle görüşecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Teknik heyetin raporu doğrultusunda sol bek ve orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marko Grujic oldu. Sarı lacivertlilerin Liverpool ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan, fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen 1.91'lik orta saha oyuncusunu kiralamak için menajerlerle görüşeceği öğrenildi.

'Ada' temsilcisinin 21 yaşındaki Sırp futbolcu için 1 milyon Euro kiralama bedeli istediği belirtiliyor.

Mehmet Ekici'den sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamayan Aykut Kocaman'ın 6 ve 8 numara oynayabilen Grujic hakkında hem ofansif hem de defansif bir oyun karakteri olduğu için olumlu bir rapor verdiği öğrenildi. (Akşam)

Transfer Haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ