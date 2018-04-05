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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Ekici çok iddialı... 'Bütün kupaları kaldıracağız!'

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Ekici çok iddialı... 'Bütün kupaları kaldıracağız!'

Bu sezon talihsiz sakatlıklar geçirerek takımdan ayrı kalan Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu ve sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

İşte Mehmet Ekici’nin Fenerbahçe Gazetesine verdiği özel açıklamalar…

Futbol hayatın Almanya’da başladı, orada hangi takımlarda oynadın?

“Almanya’da Bayern Münih altyapısında yetiştim. Bir sezon Nürnberg’de kiralık oynadıktan sonra Werder Bremen’e transfer oldum. Daha sonrasında Türkiye’de Trabzonspor’a transfer oldum, sonra da Fenerbahçe’ye geldim.”

“Alman futbolunda daha fazla disiplin var”

Almanya’daki futbol hayatın nasıl geçti?

“Almanya’da oynadığım dönemlerde çok güzel zamanlarım oldu. U17 liginde Bayern ile şampiyon olduk. 17 yaşında A takımla idmanlara çıktım. Zaman zaman kadroda yer aldım. Kaliteli oyuncularla oynama şansı buldum. Benim için Almanya doğumlu olmam avantajdı. Çünkü orası futbol olarak daha disiplinli ve daha sistemli…”

Futbola nasıl başladın? Ailede yönlendirenler oldu mu?

“Özellikle babam futbola başlamamda bana çok yön verdi. Ailem her zaman futbolu severdi ve bana hep destek oldular. 5 yaşında Unterhaching Spor Kulübü’nde futbola başladım. Çok iyi bir kulüptü. 7 yaşında Bayern Münih’in alt yapısına geçtim.”

“Türk futbolu Alman futboluna göre daha sert”

Alman altyapısında yetişen bir futbolcu olarak sence Alman futbolu ile ülkemiz futbolu arasında ne gibi farklar var?

“Çok büyük farklar var. Türkiye’de oynanan futbol daha yavaş. Taktiksel anlamda bakarsak Avrupa ve Bundesliga daha üst seviyede. Türkiye’de oynanan futbolda birebir mücadeleler daha ön planda. Ayrıca burada daha sert oynanan bir futbol var. Genel anlamda bakarsak iki tarafın da olumlu ve olumsuz yönleri var diyebiliriz.”

“Sakatlık sürecini çok çalışarak iyi bir şekilde atlattım”

Senin Fenerbahçe’ye gelmen taraftarı çok heyecanlandırdı. Fakat hazırlık maçında sakatlanarak takımdan 6 ay ayrı kalman da bir o kadar üzdü. Bu süreci nasıl geçirdin?

“Benim için üzücü bir dönemdi. Çünkü beklenmedik bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Yönetim olsun, hocalarım olsun, takım arkadaşlarım olsun her zaman bana sahip çıkarak destek oldular. Sakatlık sürecini çok çalışarak iyi bir şekilde atlattım. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak…”

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“Hedefimiz şampiyon olmak”

Fenerbahçe’nin senden büyük beklentisi var. Peki Mehmet Ekici beklenen performansına ulaştı mı?

“Benim için kolay bir dönem değildi. Takıma ayak uydurmam biraz zaman aldı. Zaman içinde daha da iyi olacağıma inanıyorum.. Ligin sonuna az kaldı. Camia olarak hedefimiz şampiyon olmak.”

“Bu kulübün bir parçası olmak, benim için çok onur verici”

Fenerbahçe’de futbol oynamak nasıl bir duygu? Almanya’da oynarken buraya gelmeyi hiç hayal ettin mi?

“Fenerbahçe’de oynamak çok farklı bir duygu. Çünkü burası çok büyük bir camia ve çok büyük bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok onur verici. Burada olmaktan onur duyuyorum.”

“Umarım Milli formayı hak ederek giyerim”

Milli takıma çağrılmayı ve orada olmayı ister misin?

“Her Türk futbolcu Milli takım formasını giymek ister. Geçirdiğim zamansız sakatlıklar Milli takımdan uzak kalmama sebep oldu. Ben kendime güveniyorum ve yeteneklerimin farkındayım. Umarım Milli formayı hak ederek giyerim.”

Fenerbahçe’de hedeflerin neler?

“Burada devam eden sözleşmem var. Öncelikli hedefim kupa kaldırmak. Daha sonra Avrupa arenasında oynamak. Zaten çok büyük bir kulübüz. Bunları hak ediyoruz. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum.”

“Hedefimiz sezon sonu kupaları kaldırmak”

Bu sezon bazı puan kayıpları oldu. Sezonu nasıl değerlendiriyorsun?

“İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Fakat iyi bir tecrübe kazandığımızı söyleyebilirim. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bu lig her şeye açıktır. İstemediğimiz puanlar kaybettik fakat daha maçlarımız var. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, sezon sonunda hep beraber kupayı hatta kupaları kaldırmak.”

Takım içindeki arkadaşlık için ne dersin?

“Herkesle iyi anlaşıyorum. Hiçbirini ayırt etmiyorum. Hepsi birbirinden karakterli ve düzgün oyuncular. Özellikle Volkan (Demirel) ağabey hepimize ağabeylik yapıyor.”

Son olarak Fenerbahçe taraftarına ne mesaj vermek istersin?

“Fenerbahçe taraftarında futbol sevgisi üst düzeyde. O statta maça çıktığımız zaman taraftarın bize yansıttığı duygu çok farklı. Fenerbahçe armasını taşıyıp oynamak çok zor, bunu anlamak için yaşamak gerekir.”

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