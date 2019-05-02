Eintracht Frankfurt Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor. Yarı final ilk maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin köklü takımı Chelsea'yi sahasında konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Eintracht Frankfurt Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmelerinin ilk ayağı 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Eintracht Frankfurt ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek ve final biletine bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak İşte, Eintracht Frankfurt Chelsea maçına ilişkin tüm detaylar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final maçları start alıyor. Eintracht Frankfurt ile Chelsea bu akşam Avrupa Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Commerzbank Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS HD 4 kanalından canlı yayınlanacak.
Ev sahibi Eintracht Frankfurt, çeyrek finalde Portekiz ekibi Benfica'ya ilk maçta 4-2 yenilmesine karşın ikinci maçta rakibini sahasında 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Chelsea ise, Slavia Prag'ı iki maçta da yenerek yarı final biletini almıştı.
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