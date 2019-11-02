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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.11.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i farklı yendi

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Eintracht Frankfurt, Bayern Münih'i farklı yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Bayern Münih'i 5-1 yendi.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 10. haftasında Commerzbank Arena'da Bayern Münih'i konuk etti.

Jerome Boateng'in 10. dakikada kırmızı kart görerek Bayern Münih'i 10 kişi bıraktığı maçta Eintracht Frankfurt, 25. dakikada Filip Kostic ve 33. dakikada Djibril Sow'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin 37. dakikada topu filelere göndermesiyle ilk yarı 2-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip, 49. dakikada David Abraham, 61. dakikada Martin Hinteregger ve 85. dakikada Goncalo Paciencia ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih 18 puanda kalırken, Eintracht Frankfurt puanını 17'ye çıkardı.

Bayern Münih'in 2018 yılındaki en iyi gollerini izleyelim...



Borussia Mönchengladbach liderliğini sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi.

Borussia Mönchengladbach'ın gollerini 18. dakikada Oscar Wendt ve 42. dakikada Marcus Thuram attı. Bayer Leverkusen'in tek golü 25. dakikada Kevin Volland'dan geldi.

Lider Borussia Mönchengladbach puanını 22'ye çıkarırken, Bayer Leverkusen 15 puanda kaldı.

Borussia Dortmund 3 puanı 3 golle aldı

Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlıların gollerini 52. dakikada Thorgan Hazard, 58. dakikada Raphael Guerreiro ve 88. dakikada penaltıdan Mario Götze attı.
Puanını 19'a çıkaran Borussia Dortmund ligde 2. sıraya yükselirken, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Wolfsburg 17 puanda kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Leipzig sahasında Mainz 05'i 8-0 mağlup ederken, Werder Bremen sahasında Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

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