Eğer Volkan hatalı gol yerse! Kocaman...

- Fenerbahçe'nin, İsmail ile maça başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Aykut Kocaman'ın en büyük sıkıntısı sol bekte. Hasan Ali sezona iyi başlayamadı. İsmail Köybaşı da geçen yıldan beri iyi değil. Kimi oynatsa eleştirilecekti. Demek ki antrenmanlarda İsmail daha iyiydi. Bir sol bek transferi gerekiyor.

- Kalede Volkan oynuyor? Doğru bir karar mı?

- Bu sorunun yanıtını şimdiden veremeyiz. Ama çok büyük bir risk. Yeni bir kaleci alınmışken, tercih Volkan olduğuna göre Kocaman riske girmek istemiyor. Uyumlu oyuncularla oynamak istiyor. Ama aslında çok büyük bir riske giriyor. Volkan hatalı bir gol yerse, Kocaman çok eleştirilir.

- Fenerbahçe'nin bugün en zayıf bölgesi neresi?

- Bence kulübesi. Giuliano ve Saldado henüz takıma katılmadı. Kulübede oyunu değiştirebilecek oyuncu olarak sadece biraz Salih biraz Aatif var. gerisini siz düşünün. Kenardan gelen oyuncular zayıf gözüküyor.