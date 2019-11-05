Eğer Real Madrid, Galatasaray'a kaybederse...
Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maç öncesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor...
Galatasaray, Real Madrid deplasmanında puan arayacak. Real Madrid'de ise gündem bir kez daha teknik direktör Zinedine Zidane...
İspanyol El Chiringuito kanalının iddiasına göre durum şöyle;
''Real Madrid'in Galatasaray'a kaybetmesi durumunda Zidane kovulabilir. Zidane'ın kovulması durumunda Raul göreve gelecek.''
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