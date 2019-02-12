Egemen Korkmaz attı, Galatasaraylılar çıldırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEgemen Korkmaz attı, Galatasaraylılar çıldırdı
GeriFutbol Egemen Korkmaz attı, Galatasaraylılar çıldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
12.02.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Egemen Korkmaz attı, Galatasaraylılar çıldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Egemen Korkmaz attı, Galatasaraylılar çıldırdı

Galatasaraylı futbolcular, Başakşehir'in gol yemesi için totemler yaptı ve Egemen Korkmaz'ın skoru 1-1'e getiren golü Florya'da coşkuyla karşılandı.

Galatasaray, Trabzonspor maçını pazar günü değil cumartesi akşamı kazandı. Son taktik çalışma için Florya'ya gelen futbolcular, o sırada ikinci yarısı devam eden Başakşehir- Erzurum maçını izlemeye başladı. 1-0 önde olan Başakşehir'in gol yemesi için totemler yapıldı ve Egemen Korkmaz'ın skoru 1-1'e getiren golü Florya'da coşkuyla karşılandı.

Kaptanlar Selçuk ile Muslera takım arkadaşlarını o an Trabzonspor maçına motive etti ve kafalarda 3 puan alındı. Sarı-kırmızılılar sahada da sonuca gitmesini bildi. Soyunma odasında yabancı oyuncular telefonlarından açtıkları müzikle dans edip kutlamalar yaptı. Galibiyet pozu ile de camiaya mesaj yollandı.

DONK ETTİ

Trabzon'u 3-1 yenen G.Saray'da sınıfta kalan tek isim Donk oldu. Terim, Rodallega'nın golünde faturayı, "Hep geri kaçıyor'' dediği Hollandalı'ya kesti. Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsünün alternatifi artık Selçuk olacak. Donk 5 maç süre alamazsa sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devre dışı kalacak.

YENİLER İMZA ATIYOR

Galatasaray'ın devre arasında aldığı Luyindama, Semih, Emre Taşdemir, Diagne ve Mitroglou bugün 14.00'te TT Stadı'nda imza atacak. Törene başkan Mustafa Cengiz de katılacak.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

"Hakemler de insandır, hata yapabilir"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor galibiyetinin ardından soruları yanıtladı. Futbolcuların bugün 3 puanı söküp aldığını söyleyen Terim, Galatasaray’ın da 3 kulvarda kupalara talip olduğunu söyledi. Terim, "Diagne oynarsa o atar penaltıları. Oynamazsa başkaları atar. Galatasaray’ın hiçbir zaman bulunan kupalardan ya da şampiyonluk iddiasından vazgeçtiği söylenemez. Her zaman bütün mevcut hedefleri kazanmak için sahaya çıkar. Dün 14 maç vardı, iddiamız vardı. Bugün 13 maç kaldı ve iddiamız var. Hakemler de insandır, hata yapabilir. Yerli yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bana göre bir ajandasına bakmak lazım. Ben daha önce fikrimi beyan etmiştim. Yerli yabancı meselesine takılanlar, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli oyuncular ve akademimizden çıkan oyunculardan da bahsediyorsa, samimidir. Bizim şans verdiğimiz 11-12 genç oyuncudan aynı oranda bahsediyorlarsa, takdir etmek lazım. Biz İstiklal Marşı’nı kenarda çok güzel söylüyoruz. Hayatımız boyunca Ay-Yıldızı göğsümüzde taktık hizmet ettik. İstiklal Marşı’nı en güzel biz söyleriz, söylemek de yetmez, yürekte yaşamak gerekir" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık”

Devler Ligi'nde heyecan devam ediyor!

Galatasaray, turu zora soktu