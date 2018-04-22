Ege'de kazanan çıkmadı!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Akhisarspor ile Göztepe ligin 30. haftasında kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Halil Akbunar'ın vuruşunda, Caner Osmanpaşa'nın müdahale ettiği top kornere çıktı.
67. dakikada Ghilas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa müdahale ederek gole izin vermedi.
81. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Selçuk Şahin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.
Müsabaka, 1-1 berabere sona erdi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Larsson, Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 80 Onur Ayık), Barbosa (Dk. 41 Kadir Keleş), Muğdat Çelik, Seleznov (Dk. 67 Henrique)
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Ngando (Dk. 58 Selçuk Şahin), Poko, Castro (Dk. 90 Rotman), Gouffran, Halil Akbunar, Ghilas (Dk. 78 Ömer Şişmanoğlu)
Goller: Dk. 3 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 15 Ghilas (Penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 3 Wallace Reis, Dk. 62 Selçuk Şahin, Dk. 90 1 Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Dk. 22 Sissoko, Dk. 90 2 Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor)
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