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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.05.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Ege takımlarının 3. Lig'de Play-Off heyecanı!

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Ege takımlarının 3. Lig'de Play-Off heyecanı!

TFF 3. Lig’de Play-Off’a kalmayı başaran Nazilli Belediyespor, Tire 1922 ve Kızılcabölükspor, 2. Lig hedeflerine ulaşmak için gün saymaya başladı.

1. Grup’ta şampiyonluğu kaçırıp sezonu 2. sırada tamamlayan Nazilli, yarı finalde eşleştiği Ergene Velimeşespor’la ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

Ligde sezon boyunca yalnız tek mağlubiyet alan, 27 maçtır bileği hiç bükülmeyen Nazilli, finaller öncesi istatistiklerine güveniyor.

Aynı grupta Play-Off’ta Nevşehir Belediyespor’un rakibi olan Tire 1922 de ilk sınavına gurbette, ikinci randevuya evinde çıkacak.

Play-Off’a kaldıktan sonra idari ve maddi krizlerin ayyuka çıktığı Tire, rakibiyle sezon içinde oynadığı iki maçta yenişemedi.

2. Grup’ta Esenler Erokspor’la eşleşen Kızılcabölükspor ise, Play-Off yarı final ilk müsabakasında taraftarının önünde terleyecek, daha sonra dış sahada final bileti almaya çalışacak.

Kızılcabölük, son 4 sezonda 3’üncü kez finallere kaldı.

3. Lig’de Play-Off’ta ilk maçlar 10 Mayıs Cuma günü, rövanş karşılaşmaları 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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Ege takımlarının 3. Ligde Play-Off heyecanı

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