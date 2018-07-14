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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.07.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Ege Rallisi’nde sancılı start

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Ege Rallisi’nde sancılı start

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi, İzmir’in Çeşme ilçesindeki sembolik startla başladı.

Geleneksel yarışa 63 ekip kayıt yaptırırken ilk gün düzenlenmesi gereken seyirci özel etabı, trafikte yaşanan sıkışıklık ve güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Yarışın sembolik startı Çeşme Belediyesi’nin önünden verildi.

Yarışa Burak Koçoğlu’yla birlikte Skoda Fabia R5 araçla katılan ana sponsor Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, starttan önce kızı Selay’ın yaş gününü de kutladı.

Start alan pilotlar şehir içinde yaptıkları driftlerle nefes kesti.

Vatandaşlar araçları ilgiyle izledi.

Ralli nedeniyle şehir merkezine bariyerler yerleştirilerek yolların daraltılması, trafikte önlemler alınması uzun araç kuyruklarına neden oldu. 

Kapanan yollar nedeniyle tatilcilerin trafik çilesi geç saatlere kadar sürdü.

Sürücüler, sıkışıklığı korna çalarak ve sosyal medyada tepki göstererek protesto etti.

Rallide bugün ekipler, 10.9 kilometre uzunluğundaki Efemçukuru ve 10.3 kilometre uzunluğundaki Gödence etaplarını geçecek.

Yarın saat 08.30’da start alacak son etapta ise Ahmet Burkay anısına koşulacak Kavakdere, Selim Teoman anısında koşulacak Seferihisar ve İbrahim Talda anısına koşulacak olan Gödence etapları ikişer kez geçilecek.

Ekipler zorlu mücadeleyi yarın saat 18.00’den itibaren Fuar İzmir’deki finiş podyumunda sonlandıracak.

Rallide FIAT Egea Gençler Kupası’nın ilk ayağı da yapılacak.

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