Efsanelerin gerçek turnuva hikayesi

Yükselme Ligi’nde yarışan takımların maçları nefes kesti. Yükselme Ligi'nin iddialı takımı Royal Bandits, vadinin LOL heyecanına ortak oldu.



Türkiye'nin en çok yatırım yapan takımlarından biri Royal Bandits, oyuncular için açtığı özel "Gaming House" ile katılımcı takımlar arasında ön plana çıkıyor. Özel video içerik üreticisi netd.com ise, turnuva boyunca Royal Bandits evinde yaşanan tüm macerayı izleyicisiyle paylaştı. www.netd.com son günlerde yaptığı e-spor videoları ile bütün e-sporcuların ilgisini çekmeye başladı.

Ekip yakın zamanda Overwatch ve CS:GO videoları ile e-spordaki içerik üreticisi açığını kapatacak gibi görünüyor. İşte Royal Bandits kulübü LOL takımının Yükselme Lig’inde yaşadığı her şey;

