Efsanelere göz kırpıyorlar!
Dünya Kupası finali bu akşam saat 18:00'de oynanacak. Yarı finalin yıldızı Ivan Perisic ve Fransa'nın göz bebeği Antoine Griezmann, performanslarıyla efsane isimlerle bir arada anılmaya başladı.
Inter'de geçirdiği müthiş sezon sonrası Dünya Kupası'nda da parmakla gösterilen bir performans ortaya koyan Ivan Perisic, İngiltere'yle oynanan yarı final maçında attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle galibiyetin mimarı olmuştu.
2014 Dünya Kupası'nda da 2 gol atan Perisic, toplamda 4 gole ulaştı ve Davor Suker'den sonra Hırvatistan futbol tarihinde, Dünya Kupası'nda en çok gol atan isimler arasında ikinci sıraya yerleşti. (Suker - 6 gol)
Fransa'nın göz bebeği Antoine Griezmann da müthiş bir turnuva geçiriyor.
Fransa formasıyla çıktığı son 7 eleme maçında 11 golde pay sahibi olan, Rusya'da ise 5 gole katkı veren Griezmann, 1958'teki 13 gollü Just Fontaine'den sonra Fransa formasıyla bir Dünya Kupası'nda en çok gole katkı veren isim oldu.
Dünya Kupası finali bu akşam saat 18:00'de, TEK MAÇ fırsatını kaçırmayın!
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