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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Efsane voleybolcu Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da!

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Efsane voleybolcu Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da!

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kübalı pasör çaprazı ve smaçör Leonel Marshall'ı kadrosuna kattı.

Bursa'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen sporcu, daha sonra kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'ndeki imza töreninde konuşan başantrenör Fazıl Demirci, çok önemli bir profesyoneli kadrolarına dahil ettiklerini belirtti.

Takımdaki genç oyuncuların, 40 yaşındaki smaçörden çok şey öğreneceğini vurgulayan Demirci, "Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Eksik olan bölgelerimizi Marshall ile dolduracağız. Geçmişte tanıdığım, beraber çalıştığım karakterli ve güçlü bir oyuncu. Takımımda bulunduğundan dolayı çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Leonel Marshall da önemli bir potansiyele sahip Bursa Büyükşehir Belediyespor için elinden geleni yapacağını aktardı.

Marshall, "Bursa'da olmaktan dolayı iyi hissediyorum. Burada birçok kişiyi tanıyorum. Efeler Ligi için ciddi bir ekibiz. Takım arkadaşlarıma ve takımın hedeflerinde yardımcı olmak için buradayım. Bursalı sporseverler bizi izlemeyen gelsinler, onlara her zaman ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde, kulüp yöneticileri Murat Mestan ve Ömer Cihat Bay hazır bulundu.

EFSANE OYUNCU DAHA ÖNCE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI!

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Arkas ve Galatasaray formalarını giyen 1,99 metre boyundaki Marshall, ülkesinin milli formasıyla 200'den fazla maça çıktı. Kübalı sporcu İtalya'da 4, Türkiye'de 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 CEV Kupası kazandı.

Efsane voleybolcu Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyesporda

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