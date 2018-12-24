Efsane Türkiye'ye transfer oluyor! Teodosiç...
THY EuroLeague’de koç Ergin Ataman yönetiminde sezona etkileyici bir başlangıç yapan ve geride kalan 14 maçta 9 galibiyet, 5 yenilgi alarak 4. sırada yer alan Anadolu Efes, yılın bomba transferine çok yaklaştı.
Son dönemde özellikle Sırp medyasında sık sık bahsi geçen ‘Miloş Teodosiç-Anadolu Efes flörtünü’ lacivert beyazlı temsilcimizin, çok yüksek oranda olumlu sonuçlandıracağı öğrenildi.
NBA’de Los Angeles Clippers formasıyla umduğunu bulamayan ve Avrupa’ya dönmek istediğini belirten Teodosiç’in, kariyerine Anadolu Efes’te devam etme ihtimali kuvvetlendi.
Los Angeles Clippers tarafından serbest bırakılması gündemde olan Miloş Teodosiç’in, yeni adresi yüzde 90 oranında Anadolu Efes olacak.
Son pürüzler üzerine fikir alışverişinde bulunan tarafların, çok esktra bir durum veya teklif ortaya çıkmadığı takdirde anlaşmaya varacağı ifade edildi.
NBA’de hâli hazırda yıllık 6.3 milyon dolar (vergiler hariç) kazanan 32 yaşındaki yıldız oyuncunun; Anadolu Efes’te de, Amerika Birleşik Devletleri’nde kazandığı net maaşa yakın bir ücretle forma giyebileceği belirtildi.
Miloş Teodosiç, bu sezon Los Angeles Clippers’ta 15 karşılaşmada toplam 150 dakika görev yaptı ve sadece 3.2 sayı, 2.1 asist ve 1.1 ribaund ortalaması tutturabildi.
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