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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Efsane Süper Lig iddaa kuponu! Sistemli oynadı, 83 bin lira kazandı...

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Efsane Süper Lig iddaa kuponu! Sistemli oynadı, 83 bin lira kazandı...

Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla Süper Lig'in tadını aldık, heyecan kaldığı yerden devam edecek. İlk yarının son haftasında 9 maçın 8'ini bilen bir Misli.com üyesi, 83 bin lira kazanmıştı.

Bu bir ilandır

20 maçlık iddaa kuponu yapıp 3 liraya 45 bin lira kazanan da oldu, 90+5'e kayıp girip 90+6 ve 90+7'de 142 bin 300 lira kazanan da...

Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla Süper Lig'in tadını biraz aldık, birbirinden çekişmeli maçlarla heyecan kaldığı yerden devam edecek ama ilk yarının son haftasında 83 bin lira kazanan Misli.com üyesinin kuponunu hatırlayalım.

SİSTEMLİ OYNADI, 83 BİN LİRA KAZANDI!

VARAN 1! Ankaragücü, iç sahada Denizlispor'a karşı 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 ile sahadan ayrılmıştı. Maç sonu beraberlik tercihinin iddaa oranı 3,00'tü!

VARAN 2! Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı ve 6-2'lik sansasyonel bir galibiyet elde etti. iddaa'da bu skorun oranı "Diğer" kısmındaydı ve 7,00 kazandırdı!

VARAN 3! Fenerbahçe, Rize deplasmanında Jailson'un çok uzaklardan golüyle 2-1 kazandı. Sarı-lacivertlilerin kazanmasına iddaa'da 1,58 oran verilmişti!

9 maçlık kupon, kaybeden tek tercih "Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor" maçından, "Sistem 5-9", 3 misli kupon ve aynı kupondan 1 değil 2 değil tam 9 tane...

Toplam kazanç 82.662 lira!

İşte sistemli kazanan o kupon...

Efsane Süper Lig iddaa kuponu Sistemli oynadı, 83 bin lira kazandı...

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un devre arası hazırlıklarına göz atalım...

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