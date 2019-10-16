Efsane Maldini'den Türkiye itirafı
İtalyan futbolunun efsane ismi Maldini İstanbul'da Liverpool'a kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalini anlattı.
AC Milan tarihinin efsane ismi Paolo Maldini, Liverpool'a penaltılar sonucu kaybettikleri efsane Şampiyonlar Ligi finalininde yaşananlarla ilgili itiraflarda bulundu.
Maldini, Türkiye'deki final hakkında "Avrupa'da 8 final maçı oynadım. 5 tanesini kazandım. Yalnızca biri iz bıraktı. Liverpool maçında favori bizdik. Onlardan daha iyi bir futbol oynamıştık. Sonrasında işler karşı tarafın istediği gibi gitti." şeklinde konuştu.
İtalyan efsane maç sonrası yaşananları ise şöyle özetledi:
"Çok fazla ağrı kesici almıştım. İnzaghi'nin golünü, son düdüğü ve kutlamaları hatırlıyorum. Finalden 3 gün sonra ameliyat oldum ve uyandığımda gerçekten kaybedip, kaybetmediğimizi sordum."
Maldini Milan formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi, 7 Serie A, 5 İtalya Kupası ve 1 İtalya Kupası kazandı.
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