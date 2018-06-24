Efsane kaleci Buffon tatil için Bodrum'da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
DHA
24.06.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Efsane kaleci Buffon tatil için Bodrum'da

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Efsane kaleci Buffon tatil için Bodrum'da

İtalya Milli Takımı ve Juventus'un efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon, tatil için Bodrum'a geldi.

Serie A takımlarından Juventus'taki 17 yıllık kariyerini geçen ay noktalayan 40 yaşındaki file bekçisinin, 5 gün önce Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleştiği, bugün de Black Angel isimli tekneyle günübirlik mavi tura çıktığı ortaya öğrenildi. Orak Adası, Tavşanburnu ve Akvaryum Koyu'nda denize giren Buffon, banana, ringo ve jet ski ile su sporları yapıp eğlendi.

Buffon, kendisini tanıyan turistlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yatın kaptanı Enver Kantarmış ile sohbet eden ve Bodrum ile ilgili bilgiler alan İtalyan file bekçisinin çok cana yakın ve espirili olduğu ifade edildi.

Kantarmış, "Yatımıza diğer turistlerle binen Buffon'u tanıdık ama o olup olamadığına karar veremedik. Kendisine sorduk ve samimi bir şekilde yanıt verdi. Dünyaca ünlü bir futbolcu ile bir gün geçirdik. Koylarımıza ve adalarımıza hayran kaldı. Bodrum'u çok sevdiğini söyledi" dedi.

Efsane kaleci Buffon tatil için Bodrumda

Efsane kaleci Buffon tatil için Bodrumda

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