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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
05.10.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Efsane İTÜ geri dönüyor

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Efsane İTÜ geri dönüyor

Köklü geçmişi ve 245 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) basketbol geleneğini yeniden canlandırıyor. Türkiye’de basketbolun profesyonelleşmesi sürecinde birbirinden önemli sporcuları basketbol camiasına kazandıran İTÜ, Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadeleye “Sigortam.net İTÜ Basket” olarak devam edecek.  

Sigortam.net İTÜ Basket’in tanıtım toplantısı İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Veli Tan Kirtiş, Sigortam.net İTÜ Basket Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özdoğru, Sigortam.net İTÜ Basket Kulüp Başkanı Lider Polat, iLab Holding CEO’su Mustafa Say ile takım oyuncularının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap basketbola verdikleri destekleri bir adım öteye taşımak istediklerini belirtti. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kındap marka birleşimiyle birlikte İTÜ Basket’in daha da iddialı bir konuma geldiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Türkiye’de basketbol ekolü yaratan ve birbirinden önemli oyuncuları kazandıran efsane İTÜ basketbol takımının ardından yeniden sahalara dönme zamanı. Türkiye’nin öncü internet girişimlerinden biri olan Sigortam.net ile birlikte basketbol takımımızı daha ileri taşıyacağız. Takımımız, diğer paydaşlarımızın da desteğiyle farklı bir vizyon ile sahalarda olacak. Orta ve uzun vadede Basketbol Süper Ligi hedefimizle yola koyulduk. Bu yolda elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum.” 
Sigortam.net İTÜ Basket Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özdoğru konuşmasında şunları söyledi: “İTÜ demek spor demektir, ama özellikle de basketbol demektir. Amacımız her zaman olduğu gibi Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak olacaktır. Ayrıca ülke basketboluna yeni bir bakış açısı getirerek genç ve altyapıdan gelen oyuncularımızı mutlaka çok daha kararlı ve cesaretli şekilde oynatacağız. Bu vizyondan taviz vermeyeceğiz.”

iLab CEO’su Mustafa Say ise “ Türkiye’de 5 senedir basketbol takımlarımıza farklı destekler sunuyor, basketbolumuzu yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sigortam.net İTÜ Basket takımımıza güveniyor, yeni sezonda daha güzel başarılar diliyorum.

İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Veli Tan Kirtiş, şu ifadeleri kullandı: "İTÜ Mezunları olarak, bizim jenerasyon için İTÜ çok farklı duygular ifade eder. 1970’lerin Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz, saflık, iyilik, amatörlük, mütevazılık, takımdaşlık gibi duygular. Birçok insan nasıl eski Türk filmlerini düşündüğü zaman bu duygularla doluyorsa, biz İTÜ Mezunları, İTÜ Basket'i düşündüğümüzde aynı duyguları hissediyoruz. Bugün de aynı duygularla, Türkiye Basketboluna mütevazı ama iddialı, gençlere odaklanmış, fair play ruhuna sahip çıkan bir basketbol takımı için, İTÜ Mezunları olarak buradayız. Bu hedefte önümüzü açan ve bize destek olan, başta rektörümüze, tüm katkı veren sporseverlere ve siz değerli basın mensuplarına yürekten teşekkür ederim."

Sigortam.net İTÜ Basket Kulüp Başkanı Lider Polat, “Ben de bir İTÜ’lü olarak profesyonel basketbolun İstanbul Teknik Üniversitesine dönmesinden büyük mutluluk duyuyorum, İTÜ Rektörlüğüne, Mezunlar Derneği’ne, Yönetim Kurulumuza gösterdikleri emek için çok teşekkür ederim. Sponsorlarımız ve tüm İTÜ ailesi ile birlikte hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Sigortam.net İTÜ Basket Takımı en yakın maçını 12 Ekim Cuma günü Ankara D.S.İ ile yapacak. 

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