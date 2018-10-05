Efsane İTÜ geri dönüyor

Sigortam.net İTÜ Basket’in tanıtım toplantısı İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Veli Tan Kirtiş, Sigortam.net İTÜ Basket Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özdoğru, Sigortam.net İTÜ Basket Kulüp Başkanı Lider Polat, iLab Holding CEO’su Mustafa Say ile takım oyuncularının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap basketbola verdikleri destekleri bir adım öteye taşımak istediklerini belirtti. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kındap marka birleşimiyle birlikte İTÜ Basket’in daha da iddialı bir konuma geldiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Türkiye’de basketbol ekolü yaratan ve birbirinden önemli oyuncuları kazandıran efsane İTÜ basketbol takımının ardından yeniden sahalara dönme zamanı. Türkiye’nin öncü internet girişimlerinden biri olan Sigortam.net ile birlikte basketbol takımımızı daha ileri taşıyacağız. Takımımız, diğer paydaşlarımızın da desteğiyle farklı bir vizyon ile sahalarda olacak. Orta ve uzun vadede Basketbol Süper Ligi hedefimizle yola koyulduk. Bu yolda elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum.”

Sigortam.net İTÜ Basket Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özdoğru konuşmasında şunları söyledi: “İTÜ demek spor demektir, ama özellikle de basketbol demektir. Amacımız her zaman olduğu gibi Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak olacaktır. Ayrıca ülke basketboluna yeni bir bakış açısı getirerek genç ve altyapıdan gelen oyuncularımızı mutlaka çok daha kararlı ve cesaretli şekilde oynatacağız. Bu vizyondan taviz vermeyeceğiz.”

iLab CEO’su Mustafa Say ise “ Türkiye’de 5 senedir basketbol takımlarımıza farklı destekler sunuyor, basketbolumuzu yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sigortam.net İTÜ Basket takımımıza güveniyor, yeni sezonda daha güzel başarılar diliyorum.

İTÜ Mezunları Derneği Başkanı Veli Tan Kirtiş, şu ifadeleri kullandı: "İTÜ Mezunları olarak, bizim jenerasyon için İTÜ çok farklı duygular ifade eder. 1970’lerin Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz, saflık, iyilik, amatörlük, mütevazılık, takımdaşlık gibi duygular. Birçok insan nasıl eski Türk filmlerini düşündüğü zaman bu duygularla doluyorsa, biz İTÜ Mezunları, İTÜ Basket'i düşündüğümüzde aynı duyguları hissediyoruz. Bugün de aynı duygularla, Türkiye Basketboluna mütevazı ama iddialı, gençlere odaklanmış, fair play ruhuna sahip çıkan bir basketbol takımı için, İTÜ Mezunları olarak buradayız. Bu hedefte önümüzü açan ve bize destek olan, başta rektörümüze, tüm katkı veren sporseverlere ve siz değerli basın mensuplarına yürekten teşekkür ederim."

Sigortam.net İTÜ Basket Kulüp Başkanı Lider Polat, “Ben de bir İTÜ’lü olarak profesyonel basketbolun İstanbul Teknik Üniversitesine dönmesinden büyük mutluluk duyuyorum, İTÜ Rektörlüğüne, Mezunlar Derneği’ne, Yönetim Kurulumuza gösterdikleri emek için çok teşekkür ederim. Sponsorlarımız ve tüm İTÜ ailesi ile birlikte hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Sigortam.net İTÜ Basket Takımı en yakın maçını 12 Ekim Cuma günü Ankara D.S.İ ile yapacak.