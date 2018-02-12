Efsane hocadan büyük övgü! 'F.Bahçe ne kadar büyük olduğunu gösterdi'

Mustafa Denizli, sarı lacivertlilerin futboluna övgüler yağdırırken şunları söyledi...

- Başakşehir bu akşam bir şeyi gösterdi! Olumlu futbol en önemli unsur olabilir ama hücumda olsun, topa hakimiyetleri olsun; iki isim Emre ve Mossoro Başakşehir için ne kadar önemli oyuncular olduklarını gösterdi. Bu kadar hücumdan yoksun bir Başakşehir takımı istenilen oyunu sergileyemedi. Adebayor'a istenilen toplar kanatlardan gelmedi! Ne Arda, ne de Visca istenilen topları taşıdılar.

En Çok Oynanan Bahis 156 Galatasaray - Antalyaspor 3 MS1 1,10 8808 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 156 Galatasaray - Antalyaspor 3 11,10 %92,43 X5,00 %3,73 210,00 %3,84

- Fenerbahçe bu akşam oldukça etkili bir oyun sergilerken; hem orta sahada olsun, hem de hücumda olsun oldukça etkin bir oyun oynadı. Fenerbahçe'nin grafik olarak Başakşehir'den önde olduğunu biliyorduk. Başakşehir takımı son Konya maçında zaten kötü sinyal veriyordu. Öncesinde kupada Giresunspor'a elenmelerinden sonra, takım aşağıya doğru bir grafik izledi.

3-4 OLURDU

- Galatasaray yarın kazandığı takdirde lider olacak ama dört takım arasında puan farkı yok gibi! Bu akşam koşan, basan, ara pasları çok iyi yapan Fenerbahçe sahadaydı. Topa sahip olma oranı 61-39 Fenerbahçe'nin aleyhine olarak gözükse de bunun bir önemi olmadı. Bu akşam Fenerbahçe 3'ü, 4'ü bile bulabilirdi.

- Fenerbahçe bu akşam özellikle sağ tarafı çok iyi kapattı. İsla ve Dirar, Arda'nin önünü tamamen kapatırken, Arda orada etkili olamadı. Abdullah hoca ile bir sohbetimiz oldu geçenlerde. Arda'nın bu takım için çok önemli olduğunu ama hazır olmadığını söylemişti. Bu maçta zaten hazır olmadığı görüldü. Bu akşam Fenerbahçe'nin bu oyunla kazanması gayet doğal . Fenerbahçe ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterdi.

EĞER EMRE OLSAYDI

- Fenerbahçe'ye format olarak baktığımızda orta sahada etkili olup adeta o bölgeyi ele geçirmişlerdi. Gökhan, Visca ve Caiçara'yı hiç oynatmadılar. Geçen hafta bakın Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenemedi ama oyunun hakimiydi. Yine de ne olursa olsun bu ligin en derli toplu takımı Başakşehir'dir. Önümüzdeki hafta kritik bir Trabzonspor maçı var. Emre bu takımın dilinden anlıyor! Olmayışı bu akşam büyük bir kayıp oldu.

- Nefes nefese bir lig oluyor. Dört takım yoluna devam ederken, arkadan gelen bir de grup var. Fenerbahçe bu akşam kaybetseydi belki de şampiyonluk yolundan kopardı. Dolasıyla Fenerbahçe bu akşam şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'nin oynayacağı Beşiktaş ve Galatasaray maçları her şeyi değiştirebilir. Giuliano bu akşam yine Fenerbahçe'yi sırtlayan oyuncuydu. Yine etkili bir oyun, final paslarını çok iyi yapan bir Giuliano faktörü sahadaydı.