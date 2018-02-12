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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriEfsane hocadan büyük övgü! 'F.Bahçe ne kadar büyük olduğunu gösterdi'
Futbol Efsane hocadan büyük övgü! 'F.Bahçe ne kadar büyük olduğunu gösterdi'
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Sıradaki Haber: Fenerbahçe'den büyük vurgun! Zirve ve o müthiş seri...

Futbol
12.02.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Efsane hocadan büyük övgü! 'F.Bahçe ne kadar büyük olduğunu gösterdi'

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Üç büyükleri şampiyon yapan efsane teknik direktör ve TRT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, 2-0 biten Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı.

Mustafa Denizli, sarı lacivertlilerin futboluna övgüler yağdırırken şunları söyledi...

- Başakşehir bu akşam bir şeyi gösterdi! Olumlu futbol en önemli unsur olabilir ama hücumda olsun, topa hakimiyetleri olsun; iki isim Emre ve Mossoro Başakşehir için ne kadar önemli oyuncular olduklarını gösterdi. Bu kadar hücumdan yoksun bir Başakşehir takımı istenilen oyunu sergileyemedi. Adebayor'a istenilen toplar kanatlardan gelmedi! Ne Arda, ne de Visca istenilen topları taşıdılar.

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- Fenerbahçe bu akşam oldukça etkili bir oyun sergilerken; hem orta sahada olsun, hem de hücumda olsun oldukça etkin bir oyun oynadı. Fenerbahçe'nin grafik olarak Başakşehir'den önde olduğunu biliyorduk. Başakşehir takımı son Konya maçında zaten kötü sinyal veriyordu. Öncesinde kupada Giresunspor'a elenmelerinden sonra, takım aşağıya doğru bir grafik izledi.

Efsane hocadan büyük övgü F.Bahçe ne kadar büyük olduğunu gösterdi

3-4 OLURDU
- Galatasaray yarın kazandığı takdirde lider olacak ama dört takım arasında puan farkı yok gibi! Bu akşam koşan, basan, ara pasları çok iyi yapan Fenerbahçe sahadaydı. Topa sahip olma oranı 61-39 Fenerbahçe'nin aleyhine olarak gözükse de bunun bir önemi olmadı. Bu akşam Fenerbahçe 3'ü, 4'ü bile bulabilirdi.

- Fenerbahçe bu akşam özellikle sağ tarafı çok iyi kapattı. İsla ve Dirar, Arda'nin önünü tamamen kapatırken, Arda orada etkili olamadı. Abdullah hoca ile bir sohbetimiz oldu geçenlerde. Arda'nın bu takım için çok önemli olduğunu ama hazır olmadığını söylemişti. Bu maçta zaten hazır olmadığı görüldü. Bu akşam Fenerbahçe'nin bu oyunla kazanması gayet doğal . Fenerbahçe ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterdi.

EĞER EMRE OLSAYDI
- Fenerbahçe'ye format olarak baktığımızda orta sahada etkili olup adeta o bölgeyi ele geçirmişlerdi. Gökhan, Visca ve Caiçara'yı hiç oynatmadılar. Geçen hafta bakın Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenemedi ama oyunun hakimiydi. Yine de ne olursa olsun bu ligin en derli toplu takımı Başakşehir'dir. Önümüzdeki hafta kritik bir Trabzonspor maçı var. Emre bu takımın dilinden anlıyor! Olmayışı bu akşam büyük bir kayıp oldu.

- Nefes nefese bir lig oluyor. Dört takım yoluna devam ederken, arkadan gelen bir de grup var. Fenerbahçe bu akşam kaybetseydi belki de şampiyonluk yolundan kopardı. Dolasıyla Fenerbahçe bu akşam şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu gösterdi. Fenerbahçe'nin oynayacağı Beşiktaş ve Galatasaray maçları her şeyi değiştirebilir. Giuliano bu akşam yine Fenerbahçe'yi sırtlayan oyuncuydu. Yine etkili bir oyun, final paslarını çok iyi yapan bir Giuliano faktörü sahadaydı.

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