Efsane futbolcunun oğlu, İskoç devine gidiyor!
Efsane futbolcu George Weah'ın PSG'de forma giyen oğlu Timothy Weah, İskoç devine kiralık olarak gidiyor.
Daily Record, Timothy Weah'ın geçtiğimiz hafta Lennoxtown'da olduğunu ve kulüp yetkilileri tarafından ağırlandığını yazdı.
2000 doğumlu genç forvet, bu sezon 3 resmi maçta PSG forması giydi ve 2 gole imza attı.
Geçtiğimiz sezon kiralık performansını beğendiği Odsonne Edouard'ın, yaz döneminde bonservisini alan Celtic, Timothy Weah için de aynı yolu izleyebilir.
Daily Record'un Celtic'e yakın kaynaklarından biri, Weah'ın transferi için şu sözleri söyledi:
"Transferde son pürüzler aşıldıktan sonra resmi açıklama yapılacak. Weah'ın Brendan Rodgers'a, Celtic'e gelmek istediğini ilettiği bilgisi elimize ulaştı."
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle