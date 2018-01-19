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Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, baygınlık geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

AA
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İngiltere'de Futbol Yazarları Derneğinden (FWA) yapılan açıklamada, adına düzenlenen yemeğe katılması amacıyla hafta sonu Londra'ya gitmesi beklenen 77 yaşındaki Pele'nin baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.  Açıklamada, hastanede tedavi altına alınan Pele'nin sağlık durumunun
iyi olduğu, aşırı yorgunluk nedeniyle baygınlık yaşadığı ve etkinliğe katılamayacağı ifade edildi. 

Son olarak hafta başında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen 2018 Carioca eyalet futbol şampiyonasının açılış törenine katılan Pele'nin konuşma yapmak için sahneye yürüteç kullanarak gelmesi dikkati çekmişti.  Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. 

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Brezilyalı Pele, milli formayla 3 Dünya Kupası kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor. 

Hastane

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