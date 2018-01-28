Efsane Bayern Münih formasını tekrar giyecek! Schweinsteiger...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih, emektar futbolcusu Bastian Schweinsteiger için büyük bir jest yapacak.
2015 yazında Manchester United'dan ayrılarak Amerikan MLS ligi ekiplerinden Chicago Fire'ın yolunu tutan yıldız orta saha için Allianz Arena'da bir jübile maçı düzenlenecek.
Schweinsteiger, karşılaşmada bir devre Chicago Fire, bir devre de altyapısından yetiştiği Bayern Münih için ter dökecek.
Alman futbolcu için düzenlenen bu özel karşılaşma, 28 Ağustos'ta oynanacak. (Fanatik)
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