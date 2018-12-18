Efsane başkan Süren'den, Cengiz'e mesaj! 'Kavgayı bırak...'
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, Mustafa Cengiz’e önemli mesajlar gönderdi.
Süren, “Federasyonla, hakemlerle, Kulüpler Birliği ile boğuşmak, polemiğe girmek, kavga etmek... Bunlara gerek yok. G.Saray’a ve hiçbir kulübe fayda getirmeyecek tartışmalar. Unutalım gitsin. G.Saray eforunu, buralara harcamamalı” dedi.
G.SARAY FAVORi
Süren, şampiyonluk yarışında fikstür avantajına dikkat çekerek, “2. yarıda sadece F.Bahçe maçını deplasmanda oynayacağız. Diğer iddialı takımlarla sahamızda karşılaşacağız. Sakatlar iyileşecek, cezalar dönecek ve transfer yapılacak. G.Saray istediği zaman iyi oynuyor ancak gol atamıyor, basit gol yiyor. Bunlar da transfer ve eksik oyuncuların dönüşüyle ortadan kalkabilecek sorunlar. Şampiyonluk için en potansiyelli takım Galatasaray” dedi.
Eski yöneticilerden Burak Elmas ve Ural Aküzüm ile bir araya gelmesi sonrası bazı medya kuruluşlarında yer alan, ‘Kongre kulisleri yeniden hareketlendi’ iddiasına da değinen Süren, “Alakası yok. Görevde bir yönetim var. Bizim kavgayla ya da kulisle değil, oturup ortak akılla çözüm bulmamız lazım” şeklinde konuştu.
Süren G.Saray’da ‘zihinsel olarak yeniden yapılanma’ya gidilmesi gerektiğini vurguladı.
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