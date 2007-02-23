Efes'in intiharı
Hakemler, süre dolarken Andersen’in basketini sayı olarak değerlendirdi. İtirazlar sonrası, pozisyon videodan izlendi ve geçersiz sayıldı. Maç da uzatmaya gitti. Kötü oynayan Efes Pilsen, 2. yenilgisine razı oldu
EUROLEAGUE Top 16’daki temsilcimiz Efes Pilsen, F Grubu’ndaki ikinci maçında da evinde Prokom Trefl’a uzatmada yenilerek, intihar etti: 71-67. Geçen hafta Panathinaikos’a 27 sayı farkla kaybeden Efes Pilsen’de gözlemlediğim olay, oyun düzenindeki dengelerini bozmuş.
Dünkü maçta lacivert beyazlılar, tüm gayretleriyle savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koymalarına karşın hücumda, bugüne kadar seyrettmediğim derecede kötü bir performans sergilediler. Şutları sokamadılar, faullerde isabetsiz atışlar yaptılar, boş turnikeleri kaçırdılar ve oyunun sonuna doğru da 14 sayı geriye düştüler.
14 sayı geriden geldi
Farkın açıldığı anda Oktay Mahmuti, değişik bir sisteme döndü. Oyun kurucularını dışarı alıp, bu mevkide Nicholas ve Cenk’e şans verdi. Ve oyunun seyri bir anda değişti. Efes Pilsen de gerçek kimliğine döndü. Oyunun başından beri uyguladığı iyi savunmanın yanında Nicholas’ın iki, Granger’ın da bir üçlüğü ile skoru eşitledi.
Maçın son saniyesinde Andersen’in smaç basketine süre dolduğu için Efes Pilsenliler uzun süre itiraz etti. Hakemler önce sayıyı verdi. Lacivert beyazlıların basketin oyun süresinden sonra atıldığı gerekçesini göz önüne alan hakem üçlüsü ve saha komiseri, yeni kaideye göre bu pozisyonu videodan izledi ve basketi iptal etti. Maç da 61-61 uzatmaya gitti.
MVP Hüseyin Beşok
Uzatma bölümünde daha dikkatli oynayan ve hata yapmayan Prokom, Efes Pilsen’i 71-67 yenerek, ilk galibiyetini aldı. Prokom takımında oynayan Hüseyin Beşok, bana göre bu maçın kahramanıydı. 14 sayı, 7 ribaundluk performans gösteren Hüseyin, bu mücadelenin MVP’siy oldu.
Efes Pilsen’in 14 sayıdan gelip, maçı uzatmaya götürmesinin sonunda bu karşılaşmayı mutlaka kazanması gerekirdi. Ancak uzatma anlarında pota altından oynamak yerine uzaktan şut atmaya kalkışan Efesli oyuncular, bu mağlubiyete davetiye çıkardılar diyebilirim...
SALON: Abdi İpekçi HAKEMLER: Ivan Zachara (**) (Çek ), Andrej Jersan (**) (Slovenya), Paolo Taurino (**) (İtalya)
EFES PİLSEN: Jenkins (*) 5, Mustafa (*) 4, Nicholas (***) 18, Ermal (*) 2, Haislip (***) 12, Prkacin (*) 4, Cüneyt (*) 3, Cenk (**) 2, Kerem (***) 8, Granger (**) 9, Can (*)
PROKOM TREFL: Atkins (***) 16, Slanina (**) 6, Hukic (**) 4, Masiulis (*), Hüseyin (***) 14, Andersen (***) 11, Pacesas (*), Dylewicz (***) 15, Dalmau (**) 5
1.PERİYOT: 16-11, DEVRE: 26-33 (Prokom), 3.PERİYOT: 39-50, NORMAL SÜRE: 61-61
5 FAUL: Dk.38.38 Dalmau (Prokom)
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